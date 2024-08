F1 : Alpine dans le dur, Gasly annonce une bonne nouvelle

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Malgré une saison 2024 très décevante et compliquée pour le moment, Alpine espère encore inverser la tendance à l’avenir. Esteban Ocon s’en ira chez Haas en 2025, propulsant Pierre Gasly dans la peau du leader de l’écurie française. Le pilote normand s’est d’ailleurs dit très impliqué et heureux pour la suite de sa carrière chez Alpine.

La grille bouge pour 2025. Malgré la pause estivale, de nombreux mouvements ont eu lieu en F1, avec la signature de Carlos Sainz chez Williams, mais également celle de Esteban Ocon chez Haas. Le Français va donc remplacer Nico Hulkenberg qui s’est quant à lui engagé chez Sauber. De ce fait, Pierre Gasly va être le numéro un d’Alpine la saison prochaine, lui qui devrait être accompagné du jeune Jack Doohan. Dans des propos rapportés par Motorsport.com, le Normand s’est exprimé sur sa parfaite cohésion au sein de l’écurie française.

« Tout est assez naturel pour moi »

« Je n'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose de particulier, car tout est assez naturel pour moi et c'est un peu ma manière de travailler avec l'équipe, d'essayer de ne faire qu'un. De toute évidence, je pense que nous sommes parvenus à un niveau de confiance et d'efficacité très élevé dans l'environnement que nous avons construit », avoue Gasly. « La confiance que j'ai acquise auprès des gars et qu'ils ont acquise auprès de moi s'est accrue tout au long de la première saison et encore cette année, et je pense que nous apprécions de part et d'autre les efforts déployés ».

« L'équipe a su me donner la liberté et la transparence dont j'avais besoin »

« L'équipe a su me donner la liberté et la transparence dont j'avais besoin pour bâtir la confiance, et les canaux de communication ont été très ouverts sur leur manière de travailler, la mienne, ce qu'ils aiment, ce que j'aime, afin d'essayer de trouver quelque chose de sain pour tout le monde. Je pense qu'ils savent aussi comment je suis. Je pose des questions, je suis quelqu'un qui aime avoir des informations, qui aime comprendre ce qui se passe. J'aime comprendre ce que nous faisons sur la voiture, la manière dont nous le faisons et pourquoi », conclut un Pierre Gasly en phase avec les siens.