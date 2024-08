F1 - Hamilton : L'énorme annonce de Ferrari !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour en grande forme cette saison, comme en témoignent ses deux récentes victoires, à Silverstone puis à Spa. De quoi réjouir la Scuderia qui attend l'arrivée du septuple champion du monde avec impatience. John Elkann, le PDG de Ferrari, annonce d'ailleurs la couleur et promet que Lewis Hamilton ne débarque pas pour préparer sa retraite.

En début d'année, Lewis Hamilton lâchait une bombe en annonçant son départ de Mercedes pour Ferrari en 2025. Après deux saisons sans victoire, une éternité pour le septuple champion du monde, le Britannique semble d'ailleurs avoir enfin digéré la perte du titre en 2021 face à Max Verstappen. Lewis Hamilton a ainsi retrouvé le goût de la victoire cette saison, à Silverstone et à Spa, suite à la disqualification de Nico Rosberg. Par conséquent, John Elkann, le PDG de Ferrari, assure qu'Hamilton ne débarque en pré-retraite chez la Scuderia.

Ferrari annonce la couleur pour Hamilton

« Certaines choses se produisent très rapidement. C’est le moment où lui et Ferrari se sont trouvés. Il veut gagner le huitième titre, Ferrari veut gagner et avec Lewis, ils sont plus forts. Il n’est pas venu chez Ferrari pour profiter de sa retraite et il est important d’avoir des gens motivés autour de soi, qui veulent gagner. En Formule 1, il y a une vraie compétition maintenant, avec 4 équipes très proches : Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes », lance le patron de la marque italienne dans une interview accordée au Corriere dello Sport, avant d'en rajouter une couche.

«Il veut gagner le huitième titre»

« Red Bull a très bien démarré la saison, puis Ferrari, McLaren et plus récemment Mercedes ont rattrapé leur retard. Le championnat du monde est totalement ouvert avec des pilotes exceptionnels au travail. Il est important de toujours aller au maximum de son potentiel : ceux qui ont plus d’expérience sont plus constants, comme l’ont démontré Hamilton et Alonso lui-même. Et la constance compte. Avec dévouement et sacrifice, ils surmontent les limites physiques dues à l’âge. Il est également vrai que nous sommes dans une phase historique où nous vivons plus longtemps et où la carrière des athlètes s’allonge », ajoute John Elkann.