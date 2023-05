F1 : Red Bull fait halluciner Mercedes, une révolution est dans les tuyaux

Benjamin Labrousse

Après avoir longtemps été habitué à côtoyer les sommets du circuit, Mercedes doit désormais apprendre à vivre dans l’ombre de RedBull. L’écurie allemande sait qu’il est de nos jours quasiment impossible de surpasser l’écurie de Max Verstappen. Outre la monoplace qui semble être beaucoup plus performante, Toto Wolff estime qu’un élément de chez RedBull change la donne.

L'écurie Mercedes réussira-t-elle son pari de retrouver rapidement le titre au championnat du monde constructeur ? Cette année encore, l’écurie de Toto Wolff semble bien loin du compte (3ème à plus de 100 points de RedBull). De plus, le team principal autrichien n’est pas réellement habitué à ne pas jouer le titre. Car entre 2014 et 2021, Mercedes a toujours remporté le fameux trophée constructeur. Une situation inhabituelle, mais qui pourrait s’inscrire dans la durée tant RedBull semble dominer les débats cette saison encore.

Le DRS, gros point fort de RedBull selon Toto Wolff

Si de nombreux pilotes ont d’ores et déjà concédé leur impuissance face à la RB19, monoplace actuelle de RedBull, Toto Wolff estime que c’est véritablement le DRS qui permet à l’écurie autrichienne d’être extrêmement dominante en course. « Si vous êtes coincé dans le trafic, c’est très compliqué car personne ne possède un DRS aussi puissant que celui de la Red Bull » , déclare ce dernier dans des propos relayés par ActuF1 .

« Soit nous devons travailler beaucoup plus dur pour rattraper Red Bull, soit il faudra changer la réglementation »