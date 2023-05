F1 : Charles Leclerc vers un énorme transfert ?

Benjamin Labrousse

3ème ce dimanche lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan, Charles Leclerc a retrouvé des sensations après un début de saison très compliqué. Assurément l’un des pilotes les plus talentueux de sa génération, le Monégasque attire les convoitises de plusieurs écuries et notamment de Mercedes. L’écurie allemande a d’ailleurs tenu à réagir à ce possible transfert concernant le pilote de Ferrari.

Ces dernières semaines, une bombe avait été lancée sur la planète Formule 1. Et pour cause, Léo Turrini, écrivain toujours très bien renseigné à propos des actualités de Ferrari, annonçait que des discussions étaient en cours entre Charles Leclerc et Mercedes. « C’est un secret de polichinelle que Leclerc pourrait être sur le départ car il négocie avec Mercedes F1. Tout le monde le sait, y compris à Maranello. Leclerc comprend que le temps presse et si Lewis Hamilton décide de partir, à la retraite ou chez Ferrari, alors Mercedes voudra trouver un pilote de haut niveau pour l’associer à George Russell » , déclarait notamment Turrini.

Toto Wolff confirme un intérêt de Mercedes envers Charles Leclerc

Le team principal autrichien de Mercedes Toto Wolff s’est enfin résolu à sortir du silence concernant de possibles discussions avec Charles Leclerc. Dans des propos relayés par RMC Sport , ce dernier n’a pas totalement rejeté ces rumeurs. « Charles est un super gars et, pour l'avenir à long terme, c'est quelqu'un qu'il faut toujours avoir sur son radar. C'est clair. Mais pas pour le court et moyen terme » .

Toto Wolff ne parle pas régulièrement avec Charles Leclerc