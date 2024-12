F1 : Norris met la pression sur Ferrari !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'un grand week-end pour le moment, Lando Norris s'élancera en pole position sur la grille de départ dimanche. Le pilote britannique veut conclure la saison 2024 en beauté, en confirmant son statut de dauphin de Max Verstappen, et la victoire de son écurie, McLaren, au championnat du monde des constructeurs. Grâce à sa belle journée de qualifications, il part avec une avance considérable. De quoi mettre la pression sur Ferrari.

C'est l'un des grands enjeux de ce dernier week-end de compétition : le titre de champion du monde des constructeurs. McLaren possède pour le moment 21 points d'avance sur Ferrari, son principal concurrent. L'écurie britannique est bien placée, puisque Lando Norris partira en pole position juste devant son compatriote Oscar Piastri. Les deux pilotes savent qu'ils ont de la marge, puisque Charles Leclerc partira en dernier.

Norris bien placé

En tête pour le Grand Prix d'Abu Dhabi, Lando Norris surfe sur la bonne vague pour le moment ce week-end, après ses belles performances des essais libres. « Une journée parfaite pour nous, probablement un peu plus difficile que ce que nous espérions. Nous avons été très rapides tout au long du week-end, donc nous sommes satisfaits de la première et de la deuxième place, mais c'était juste un peu plus délicat que ce que nous aurions voulu. Mon tour à la fin était très bon et exactement comme nous voulions qu'il se termine aujourd'hui » a-t-il déclaré d'après des propos rapportés par Motorsport.

« Nous devons battre Ferrari »

Bien au courant des enjeux de ce dernier week-end, Lando Norris voudra valider le titre de McLaren. Pour cela, il faudra résister au retour de Carlos Sainz, qui partira 3ème, et éviter une catastrophe qui pourrait faire revenir Charles Leclerc dans la course. « Nous devons battre Ferrari, c'est l'objectif, mais nous voulons le faire avec style, et nous voulons gagner. Je veux gagner, donc nous savons ce que nous avons à faire. Nous gardons la tête baissée. Nous restons concentrés, mais nous sommes ici pour gagner toutes les courses possibles », poursuit le Britannique.