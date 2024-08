F1 : Norris lâche une grande annonce, Verstappen peut jubiler !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Peu à peu cette saison, Lando Norris est devenu le principal rival de Max Verstappen. Deuxième du championnat du monde, le Britannique s’est récemment exprimé sur sa première partie de saison. Le pilote McLaren sait qu’il a encore des progrès à faire, et ne se considère pas encore au niveau d’un champion du monde.

Ce Grand Prix des Pays-Bas est attendu au tournant. Après quatre courses sans la moindre victoire, Max Verstappen sera-t-il capable de dompter la concurrence ? Bien parti pour glaner un quatrième titre de champion du monde consécutif, le Néerlandais doit cependant se méfier de Lando Norris. Second au classement, le pilote McLaren représente désormais une véritable menace pour le champion de Red Bull.

« Je n'ai pas atteint le niveau d'un Champion du monde »

Dans des propos relayés par Motorsport.com, Norris est néanmoins revenu sur sa première partie de saison, et affirme ne pas encore être à son meilleur niveau, de quoi souffler pour Verstappen ? « Après la première moitié de la saison, je n'ai pas atteint le niveau d'un Champion du monde. C'est aussi simple que cela. À certains moments, j'ai été performant dans beaucoup de courses, mais il y a aussi eu des petites choses décevantes en cours de route, et ce sont des choses que je ne peux pas me permettre d'avoir », a confié le pilote McLaren.

« Je travaille très dur pour essayer d'améliorer les choses »

« Mais je le sais. Comme je l'ai montré dans le passé et au cours des dernières courses, je ne suis pas heureux lorsque je ne suis pas au niveau où je dois être », poursuit Lando Norris. « C'est simplement parce que je suis passionné et que je veux gagner. Nous travaillons dur pour faire de notre mieux, ne pas commettre d'erreurs et essayer de gagner. Et lorsque nous ne faisons pas cela en tant qu'athlète, nous ne sommes pas heureux. Nous ne serons pas satisfaits de notre travail. C'est pourquoi je n'ai pas été satisfait de certaines parties de la saison et je travaille très dur pour essayer d'améliorer les choses ».