F1 : Mercedes et Alpine préparent une révolution ?

De retour vers les sommets en arrachant les premières places, Mercedes est un acteur principal sur le circuit en matière de moteur. L'écurie motorise déjà McLaren, Aston Martin et Williams actuellement, et à partir de 2026, de nouvelles règlementations sur les moteurs entreront en vigueur. Renault, qui motorise Alpine, songerait à mettre fin à son programme moteur à ce moment-là, ce qui fait que l'écurie française va devoir trouver une solution. Et elle pourrait bien s'appeler Mercedes.

Moins performante cette année, l'écurie Alpine pourrait s'allier à Mercedes dans le futur pour le moteur de ses voitures. Depuis quelques mois, le directeur de l'équipe française, Bruno Famin, examine toutes les possibilités pour 2026, et le choix qui apparaît comme le plus logique serait Mercedes. Toto Wolff, le directeur de l'équipe allemande, a réagi.

Une place à prendre

En 2026, il n'y aura que cinq motoristes possibles pour les écuries en Formule 1. Parmi elles, Mercedes semble ouverte à une collaboration avec Alpine, d'autant plus qu'Aston Martin, cliente de l'écurie allemande, a annoncé l'arrêt de son association avec cette dernière. « Vous savez, je pense que c'est une situation compliquée parce que nous aimons l'idée de remplacer Aston Martin par une autre équipe grâce à l'apprentissage que cela nous apporte » débute Toto Wolff dans des propos rapportés par Motorsport .

« Nous sommes ouverts d'esprit »