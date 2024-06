F1 : Leclerc balance sur son calvaire au Canada !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Deuxième au classement des pilotes de Formule 1 avant le Grand Prix du Canada, Charles Leclerc était dans une bonne dynamique. Après sa victoire conquise sur ses terres à Monaco fin mai, le pilote Ferrari nourrissait de grandes ambitions au Canada. Malheureusement les qualifications ont été un peu difficiles et finalement, il n'a pas pu terminer la course dimanche soir et a vécu un enfer comme il le raconte.

C'est une nouvelle journée noire pour Ferrari. Les qualifications ont déjà été très compliquées pour l'écurie italienne qui a vu ses deux pilotes éliminés en Q2. Finalement, Carlos Sainz et Charles Leclerc ont dû abandonner la course. Une terrible nouvelle pour le Monégasque notamment qui vient de s'imposer chez lui lors du dernier Grand Prix. Il n'a rien pu faire sur la course du jour et Max Verstappen, qui pouvait se sentir menacé, prend un peu plus d'avance au classement.

« C'était un enfer du début à la fin »

Pénalisé par un problème de moteur lors de sa course, Charles Leclerc n'a rien pu faire pour renverser la vapeur. « C’était un enfer du début à la fin, je ne sais pas quel était le problème. On a eu un problème avec le moteur dès les premiers tours, je perdais 1,2 seconde dans les lignes droites. C’est resté jusqu’à l’arrêt au stand où on a mis les slicks quand la piste était trop mouillée » balance-t-il après la course dans des propos rapportés par Nextgen-Auto .

F1 - Alpine : Désillusion pour Gasly, il hallucine https://t.co/i0yd3mRa6S pic.twitter.com/T1OQCRdve0 — le10sport (@le10sport) June 9, 2024

Coup dur pour la saison