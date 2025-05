F1 : Hamilton «s’est grillé», la terrible annonce !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis le début de la saison, Lewis Hamilton connaît de grosses difficultés chez Ferrari. Le septuple champion du monde ne parvient pas à faire la différence à bord de sa monoplace, et se voit devancé systématiquement par son coéquipier Charles Leclerc. Pour l’ancien champion du monde Jacques Villeneuve, Hamilton a perdu toute crédibilité au sein de l’écurie italienne.

Le début d’aventure de Lewis Hamilton chez Ferrari tourne au fiasco. Arrivé en grande pompe au sein de l’écurie italienne durant l’intersaison, le septuple champion du monde est en grande difficulté à bord de sa nouvelle monoplace. Devancé par Charles Leclerc, Hamilton commet certaines erreurs totalement inhabituelles pour un pilote de son acabit, et semble avoir réellement perdu ses moyens selon Jacques Villeneuve.

« Une fois que vous commencez à faire ça, vous êtes grillé »

« On peut entendre que Lewis Hamilton n’est pas content du tout. Charles Leclerc est de plus en plus présent. Et on peut l’entendre dans les commentaires de Lewis, ’je suis désolé’. C’est comme Norris, une fois que vous commencez à faire ça, vous êtes grillé. Vous perdez votre crédibilité et les gens perdent confiance en vous. Ils pensent qu’il n’est plus là que pour le plaisir. Ce n’est pas la bonne image à montrer à une équipe comme Ferrari, qui est si inconstante », a ainsi confié le champion du monde 1997 auprès de Vision4Sport.

« Chez Mercedes, il pouvait prendre son temps. Pas chez Ferrari »

« Ferrari est comme un volcan. Vous avez besoin de ces feux d’artifice. Vous avez besoin de la passion, de l’étincelle pour faire exploser les choses. Si vous n’avez pas ces étincelles, c’est un problème chez Ferrari. Il n’y a pas beaucoup de temps. Chez Mercedes, il pouvait prendre son temps. Pas chez Ferrari. Il faut être là et frapper. La course Sprint en Chine a semblé être l’étincelle. Mais il n’y a pas eu de feu après cela. Il n’y avait pas d’herbe sèche autour pour s’enflammer ! » conclut Jacques Villeneuve.