F1 - GP du Mexique : Enfin la fin du calvaire pour Verstappen ?

Jean de Teyssière

Les essais libres n’ont pas été un franc succès pour Red Bull, Max Verstappen et Sergio Pérez ayant connu des difficultés avec le moteur. Mais le Grand Prix du Mexique est une course appréciée par le Néerlandais qui s'est imposé à cinq reprises dont trois fois consécutivement. Dans la course au titre, il serait inspiré de faire le quatre à la suite.

La question pour un champion comme Max Verstappen est de savoir quand est-ce qu’il sera capable de sortir de sa mauvaise passe pour filer vers un quatrième titre de champion du monde. Cela fait neuf Grands Prix consécutifs sans victoire pour le Néerlandais, qui voit Lando Norris se rapprocher de lui.

F1 - Red Bull : Verstappen veut tourner la page ! https://t.co/yd4C0MVfb5 pic.twitter.com/C5HRd2fQVq — le10sport (@le10sport) October 26, 2024

Verstappen adore le Mexique

En 2017, 2018, 2021, 2022 et 2023, Max Verstappen est sorti vainqueur du Grand Prix du Mexique. Lors de ses trois dernières victoires, son dauphin était à chaque fois Lewis Hamilton. Avec la présence de Sergio Pérez chez Red Bull, les fans mexicains seront évidemment supporters de l’écurie autrichienne. Lando Norris, le pilote de McLaren doit également avoir un oeil derrière lui puisque Charles Leclerc, après sa belle victoire aux États-Unis, n’a que 22 points de retard sur le Britannique. La fin de saison risque d’être haletante.

Un grand pas vers le titre en cas de victoire

Pour la première fois depuis quatre courses, Max Verstappen a gagné des points sur Lando Norris. Lors du Grand Prix du Mexique, il a réussi à prendre 5 points sur le pilote britannique. Si, comme lors des trois derniers Grands Prix du Mexique, Max Verstappen termine premier avec Lewis Hamilton en tant que dauphin, Lando Norris finira au maximum troisième et perdra 10 points sur le Néerlandais. A quatre courses de la fin, l’écart serait donc de 67 points, ce qui serait certainement largement suffisant pour Verstappen. Mais il faudra gagner au Mexique.