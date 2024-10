F1 - Red Bull : «Inutile», Verstappen pousse un coup de gueule

Jean de Teyssière

Comme régulièrement cette saison, Red Bull commence mal ses week-ends. En marge du Grand Prix du Mexique, les pilotes participaient aux essais libres ce vendredi et cela s’est mal passé pour Max Verstappen, qui n’a fait que onze tours. Un Grand Prix qu’il ne faudra pas manquer, puisque le Néerlandais pourrait faire un grand pas vers un quatrième sacre mondial.

Lors du Grand Prix des États-Unis, Max Verstappen a fait une très bonne opération puisqu’il a réussi à prendre des points à Lando Norris, pour la première fois depuis cinq courses. Ce sont désormais 57 points qui séparent les deux pilotes et un bon résultat au Mexique de Max Verstappen pourrait sceller l’issue de ces championnats du monde, puisqu’il ne restera ensuite que 4 courses.

«La voiture ne se sent pas très bien»

Après les essais libres, ce n’était pas la joie chez Red Bull. Sergio Pérez, le pilote mexicain, explique dans des propos rapportés par Nextgen-auto que : « La voiture ne se sent pas très bien, nous avons quelques problèmes avec la conduite à basse vitesse. Nous avons encore du travail à faire, nous sommes encore très loin du sommet. Le public est incroyable ici et j’aimerais que nous soyons un peu plus compétitifs pour eux, mais ce n’est malheureusement pas le cas. On ne sait jamais, demain avec le changement de piste, tout peut vraiment arriver. J’espère que pour les qualifications, nous pourrons tirer davantage de la voiture et leur donner une raison de se réjouir. »

«Une journée très inutile»

Du côté de Max Verstappen, même son de cloche : « Pour ce qui se passe du côté du moteur, nous sommes en train de vérifier. Je ne sais pas exactement ce qu’il en est. De mon côté, c’est une journée très inutile. J’ai fait quatre ou cinq tours, il n’y a pas grand-chose à en tirer pour l’instant. Une journée à oublier. Non, il n’y aura pas de pénalité. Je suis sûr que nous pouvons résoudre ce problème. »