F1 - GP du Canada : En pleine galère, Mercedes annonce du lourd

La saison de Mercedes est loin d’être brillante. Pourtant, chez les Flèches d’Argent, tout le monde s’accorde à dire que des progrès ont été réalisés lors du Grand Prix de Monaco. C’est le cas du Team Prinicpal Toto Wolff, qui a récemment évoqué les améliorations dont disposeront ses pilotes ce week-end au Canada.

Après un Grand Prix de Monaco satisfaisant, Mercedes souhaite continuer sur sa lancée à Montréal ce week-end. Car depuis début 2024, les Flèches d’Argent ne sont pas du tout au niveau attendu, l’écurie allemande pointant actuellement à une décevante quatrième place au classement des constructeurs. Sur le départ, Lewis Hamilton lui, sait que son équipe va favoriser George Russell, que ce soit en qualifications, ou même au niveau des améliorations sur la monoplace.

« Je ne prévois pas d’être devant George en qualifications »

« Je ne prévois pas d’être devant George en qualifications, en particulier cette année, mais nous devons simplement continuer à pousser et avoir des courses solides » , a révélé le septuple champion du monde dernièrement, alors que de son côté, Toto Wolff a affirmé que l’aileron avant de la W15 sera amélioré pour le Grand Prix du Canada ce week-end.

« Nous avons continué à faire de solides progrès »