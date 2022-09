Formule 1

GP d’Italie : Le patron de Ferrari envoie un énorme avertissement

Auteur d’une saison remarquée avec ses très nombreuses erreurs de stratégie, Ferrari veut renouer avec le succès ce dimanche à Monza. Très critiqué, Mattia Binotto a toujours la confiance de John Elkann, le patron de la Scuderia. Pour autant, ce dernier en attend plus et veut un titre d’ici 2026.

Ce dimanche, c’est sur ses terres que Ferrari tentera de renouer avec le succès. Après un début de saison réussie, la Scuderia a pris un virage catastrophique et enchaîne les erreurs. Charles Leclerc pointe à 109 points de Max Verstappen et a quasiment dit adieu au titre de champion du monde, alors qu’il était parti pour concurrencer le pilote Red Bull. Une tournure décevante, surtout que Ferrari n’a plus mis la main sur un titre depuis des années.

Ferrari veut réagir à Monza

Alors ce week-end, lors du Grand Prix de Monza, Ferrari veut retrouver la victoire. « Monza est un lieu emblématique du sport automobile qui fêtera ses 100 ans cette année. Le Grand Prix d’Italie est spécial pour toute équipe italienne, mais je pense que c’est vrai pour tout le monde en Formule 1 de manière générale. L’une des raisons à cela, ce sont les fans : les tifosi sont exigeants et connaisseurs. Ils sont extravagants et personnellement, je n’oublierai jamais l’invasion de la piste en 2019 après la victoire de Charles. Ils vous apportent tout leur amour et leur soutien, et ce même lorsque les choses ne se passent pas comme vous le voudriez, ils ne s’arrêtent jamais de nous soutenir pour nous aider à progresser. Voir tout ce monde au pied du podium est toujours une émotion spéciale, et ce weekend, nous ferons le maximum pour leur offrir le résultat qu’ils veulent », admettait Mattia Binotto. Avec la pole position de Charles Leclerc, Ferrari a mis toutes les chances de son côté, restera à éviter un nouveau fiasco.

Mattia Binotto a la confiance du patron de la Scuderia

Vu la saison controversée que vit Ferrari, Mattia Binotto n’a pas été épargné par les critiques. Pour autant, il reste soutenu par John Elkann. « Nous avons une grande confiance en Mattia Binotto et apprécions tout ce que lui et nos ingénieurs ont fait, avance l'homme d'affaires de 46 ans. Faire confiance à Binotto et son équipe a été la bonne décision et elle a payé. Grâce à eux, nous sommes compétitifs et nous gagnons de nouveau. Je suis sûr qu'avant 2026, Ferrari remportera à nouveau les titres constructeurs et pilotes, avec Charles Leclerc en pole position », assure le patron de Ferrari dans des propos relayés par L’Equipe .

