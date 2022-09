Formule 1

Leclerc, Sainz... Après le fiasco, Ferrari annonce la couleur

Publié le 8 septembre 2022 à 11h35 par Dan Marciano

Ferrari s'est une nouvelle fois sabordé lors du dernier Grand Prix, aux Pays-Bas. L'écurie italienne a commis une nouvelle erreur dimanche dernier avec Carlos Sainz Jr. Depuis, les critiques pleuvent sur la tête de Mattia Binotto, le responsable de l'équipe, qui compte bien relever la tête lors de la prochaine course organisée à Monza.

Après Charles Leclerc, c'est Carlos Sainz Jr qui a payé cher les erreurs de Ferrari. En lutte pour le podium lors du Grand-Prix des Pays-Bas, le pilote espagnol a vu sa course basculer au terme du tour 22. Rentré aux stands pour changer ses pneumatiques, il a été immobilisé pendant près de douze secondes car l'un des membres de la Scuderia avait oublié de rapporter l'un des quatre pneus. Suite à cette erreur, Sainz Jr a reculé au classement, terminant finalement à la huitième place. Ferrari a limité les dégâts avec la troisième place obtenue par Charles Leclerc, mais cette nouvelle erreur fait tâche pour l'équipe attaquée par certains anciens pilotes comme Nico Rosberg. « Ce n’est pas possible, même les équipes de Formule 2 ou de Formule 3 font un meilleur travail sur leur stratégie et leurs arrêts au stand que Ferrari » a déclaré l'ancien champion du monde de Formule 1.

« Le Grand Prix d’Italie est spécial pour toute équipe italienne »

Alors que le titre semble promis à Max Verstappen, Ferrari espère se relever après cette nouvelle déconvenue. Et il n'y a rien de mieux que de briller à domicile, à Monza. Une course, qui aura lieu ce dimanche. Un Grand Prix important, d'autant que l'écurie fêtera ses 100 ans. « Monza est un lieu emblématique du sport automobile qui fêtera ses 100 ans cette année. Le Grand Prix d’Italie est spécial pour toute équipe italienne, mais je pense que c’est vrai pour tout le monde en Formule 1 de manière générale. L’une des raisons à cela, ce sont les fans : les tifosi sont exigeants et connaisseurs. Ils sont extravagants et personnellement, je n’oublierai jamais l’invasion de la piste en 2019 après la victoire de Charles » a confié Mattia Binotto dans des propos rapportés par Nextgen-Auto. Pour cette occasion, les deux pilotes Ferrari seront habillés en jaune.

« Nous ferons le maximum pour leur offrir le résultat qu’ils veulent »

Le responsable de la Scuderia espère chercher la victoire dimanche prochain grâce à Carlos Sainz Jr ou Charles Leclerc, victorieux en 2019 su le circuit italien. « Ils vous apportent tout leur amour et leur soutien, et ce même lorsque les choses ne se passent pas comme vous le voudriez, ils ne s’arrêtent jamais de nous soutenir pour nous aider à progresser. Voir tout ce monde au pied du podium est toujours une émotion spéciale, et ce weekend, nous ferons le maximum pour leur offrir le résultat qu’ils veulent » a lâché Binotto, très attaché à la marque Ferrari.

Binotto raconte son histoire d'amour avec Ferrari