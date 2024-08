F1 - GP des Pays-Bas : Verstappen inquiet ? Il balance

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Alors qu’il n’a plus remporté la moindre course depuis quatre Grand Prix, Max Verstappen arrive sur ce GP des Pays-Bas avec de grandes ambitions. Le Néerlandais et triple champion du monde a beau connaître le circuit de Zandvoort à la perfection, ses premières séances d’essais libres ne lui ont pas du tout plu.

Et de quatre pour Max Verstappen ? Vainqueur des trois dernières éditions du Grand Prix des Pays-Bas, le champion de Red Bull est arrivé à Zandvoort dans la peau du grand favori. Le triple champion du monde espère concrètement l’emporter et renouer avec le succès alors que la concurrence s’intensifie derrière lui.

F1 - GP des Pays-Bas : À domicile, Verstappen promet du lourd !

« C’est génial de reprendre la saison chez moi »

« C’était bien de passer du temps à se détendre avec la famille et les amis pendant les vacances d’été et nous nous sentons prêts pour la deuxième moitié de la saison. C’est génial de reprendre la saison chez moi, il y a toujours une ambiance fantastique et les fans sont incroyables, c’est donc une course spéciale pour moi. C’est un super circuit, avec ses courtes lignes droites et sa piste étroite, et j’espère que nous pourrons revenir encore plus forts pour cette course. Nous attendons avec impatience la semaine à venir et espérons pouvoir nous battre pour la victoire », avait d’ailleurs lâché Verstappen avant ce Grand Prix des Pays-Bas.

« Nous sommes un peu trop lents sur les courts comme sur les longs relais »

Cependant, les deux premières séances d’essais libres ce vendredi n’ont pas du tout rassuré le Néerlandais. Battu par Lando Norris en EL1, Verstappen n’a terminé que 5ème des EL2. « Nous n’avons pas pu faire grand-chose lors des premiers essais libres, et lors de la deuxième séance, nous avons pu voir un peu mieux où nous en sommes actuellement. Nous sommes un peu trop lents sur les courts comme sur les longs relais. Nous avons encore du travail à faire », a lâché « Super Max » dans des propos relayés par Next-Gen Auto.