F1 - Ferrari : «Inacceptable», le nouveau craquage de Charles Leclerc !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'une saison mitigée avec Ferrari, Charles Leclerc ne partira pas dans les meilleures conditions à Las Vegas ce dimanche. Le pilote monégasque est frustré de ne pas arriver à performer au mieux dans des conditions mouillées, une situation qui semble se répéter au fil des années. 9ème à la fin, il a regretté de ne pas réussir à bien performer.

Incapable de décrocher la moindre victoire cette saison, Charles Leclerc n'a jamais été vraiment en mesure de rivaliser avec les meilleurs. Le pilote monégasque est toujours à la recherche d'une 9ème victoire en Formule 1 mais week-end après week-end, la déception prime souvent. A Las Vegas, il ne partira pas dans les meilleures conditions dimanche.

Ferrari en difficulté, Leclerc en colère Présent chez Ferrari depuis 2019, Charles Leclerc a tout connu avec l'écurie italienne. Le pilote monégasque a eu la mauvaise surprise de voir les qualifications se dérouler dans des conditions humides. Visiblement ces conditions ne favorisent pas beaucoup la bonne performance de son équipe. « Malheureusement c’est ce qui nous manque depuis sept ou huit ans, depuis que je suis arrivé, avec Ferrari sous la pluie. C’est vraiment frustrant parce que ce n’est pas faute d’essayer, on a tout essayé avec l’équipe mais ça ne fonctionne pas. On a Carlos et Lewis qui ont connu différentes voitures dans ces conditions, et à chaque fois ce sont les mêmes commentaires. On n’arrive pas à avoir du grip, et c’est très difficile de conduire et de rester en piste, même en roulant à une seconde et demie » dit-il d'après des propos rapportés à Nextgen-Auto.