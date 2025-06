F1 : Divorce chez Ferrari, Hamilton répond cash !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le temps est à l’orage chez Ferrari. Après un début de saison 2025 très compliqué, l’écurie italienne met désormais la pression sur son directeur Frédéric Vasseur, qui sera jugé sur les trois prochaines courses. De son côté, Lewis Hamilton a fait part de son mécontentement à l’égard d’un possible limogeage de l’ingénieur français.

Les prochaines semaines s’annoncent cruciales pour Ferrari . Clairement pas à la hauteur des attentes sur cette saison 2025, l’écurie italienne pourrait prendre une décision radicale. En effet, au cours des derniers jours, la presse italienne a révélé que le Team Principal Frédéric Vasseur pourrait être limogé. Ce n’est pas tout, le Français aurait trois courses pour inverser la tendance et faire obtenir de bons résultats à Ferrari .

Clairement, l’épée de Damoclès plane au-dessus de la tête de Fred Vasseur , et cela ne plaît pas du tout à Lewis Hamilton . En amont du Grand Prix du Canada , le septuple champion du monde n’a pas hésité à monter au créneau afin de défendre son directeur d’écurie. « Nous travaillons dur en arrière-plan, les choses ne sont pas parfaites, mais je suis ici pour travailler avec l'équipe, mais aussi avec Fred ; et je veux Fred ici. Je crois vraiment que Fred est la personne qui peut nous amener au sommet. C'est donc un non-sens total », a ainsi confié le septuple champion du monde, dont les propos sont rapportés par Eurosport.

« Je suis ici pour gagner avec Fred et il a tout mon soutien »

« Je ne pense pas que ce soit dans les plans, autant que je sache, et c'est quelque chose que je ne soutiendrais certainement pas. Recruter de nouvelles personnes, que ce soit un pilote ou un ingénieur, ou quelqu'un qui dirige une organisation, cela prend du temps, cela demande de s'ajuster et l'impact est significatif. Ça ne fait pas partie de la discussion. Je suis ici pour gagner avec Fred et il a tout mon soutien », conclut Lewis Hamilton.