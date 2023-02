F1 : Après son terrible accident, il dévoile une étonnante peur

La rédaction

En 2020, les images effroyables de l'accident de Romain Grosjean avaient fait le tour du monde. Sa monoplace avait pris feu après s'être coupée en deux lors du Grand Prix à Bahrein. 28 secondes durant lesquelles le Français était plongé dans une véritable fournaise. Alors que l'on prévoyait le pire, il finit par réussir à s'extirper de sa monoplace. Deux ans plus tard,Grosjean est revenu sur ce passage de sa vie, tout en évoquant des peurs... étonnantes.

Ce terrible accident a mis fin à sa carrière en Formule 1. Mais pas dans le sport automobile, lui qui est maintenant pilote IndyCar. En parallèle, Romain Grosjean, âgé aujourd'hui de 36 ans, a même passé son diplôme de pilote d'avion.

« Si j’étais mort, je ne serais pas là »

Dans des propos rapportés par Motorsport.com , Romain Grosjean est revenu sur la fin de sa carrière en F1 et le début de sa carrière en IndyCar : « La vie est faite pour être vécue. Et si tu veux que rien ne t’arrive, tu restes à la maison et tu ne fais rien. Mais ce n’est pas comme ça que je vois la vie. Je préfère la vivre à 300 kilomètres à l’heure. Profiter de tout ce que je peux. Voler en avion, conduire des voitures de course. M’amuser, plutôt que de me dire : ’Oh, ça pourrait être dangereux. Je vais rester à la maison. Je vais me protéger’. Je pense que si je veux être heureux, je dois être capable de vivre ces choses et d’avoir ces sensations. C’est donc ainsi que je vois les choses. C’est tous ces problèmes que vous aviez avant, les embouteillages, les retards d’avion ou autres, dont vous vous plaigniez. Maintenant, vous vous dites : ’Si j’étais mort, je ne serais pas là’. Donc ce n’est pas si grave. Et je pense que c’est comme ça que vous voyez la différence. »

