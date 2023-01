F1 : Après son terrible accident, Grosjean est prêt à revenir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En octobre 2021, Romain Grosjean subissait un grave accident lors du Grand Prix de Bahreïn. Un crash, qui aurait pu lui couter la vie. A ce jour, cette course est sa dernière en Formule 1. Depuis, le Français a entamé une carrière en Indy Car. Mais ce mercredi, le pilote n'a pas fermé la porte à un retour en Formule 1 sous les couleurs d'Andretti.

Romain Grosjean est un miraculé. En octobre 2021, le Franco-Suisse était passé tout près de la mort lors du Grand Prix de Bahreïn. Sa monoplace, lancée à près de 200 km/h, percutait de plein fouet un rail de sécurité. Immédiatement, la machine s'embrasait avec Grosjean, toujours présent à l'intérieur. Au bout d'une vingtaine de secondes, le pilote parvenait à s'extirper de sa monoplace. Brulé au dos et dans les deux mains, le Français a mis plusieurs semaines à s'en remettre. Alors chez Haas, Grosjean espérait, toutefois, faire son retour lors du dernier Grand Prix de la saison, à Abou Dabi. Une manière de clôturer en beauté sa carrière. Mais finalement, il avait décidé de déclarer forfait au dernier moment.

🔴 Romain Grosjean serait "absolument" intéressé si une opportunité de revenir en F1 avec Andretti se présentait, même en tant que conseiller.🎙️ "Oui, absolument. Si il y a bien une chose que j'ai apprise en Formule 1, c'est de ne jamais dire jamais."(🗞️ @wearetherace/#F1) pic.twitter.com/3sO2LgBS4L — Off Track (@OffTrack_FR) January 25, 2023

Grosjean s'est lancé en IndyCar

Depuis, Romain Grosjean s'est reconstruit, mais n'a pas délaissé les paddocks. Occasionnellement, il commente les courses de Formule 1 au micro de Canal +. Parallèlement à cette carrière de commentateur, Grosjean s'est lancé en IndyCar, avec l'écurie Andretti. A 36 ans, le pilote souhaite se faire plaisir, mais n'écarte pas l'idée d'un retour en Formule 1. Lors d'un entretien accordé à We are the Race, Grosjean n'a pas fermé la porte à un retour, sous les couleurs d'Andretti. Un rôle de conseiller ne lui déplairait pas.

« Ne jamais dire jamais »