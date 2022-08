Formule 1

Après son départ de Mercedes, Bottas lâche un constat surprenant

Publié le 23 août 2022 à 07h35 par La rédaction

Après avoir été chez Mercedes de 2017 à 2021, Valtteri Bottas a rejoint cette saison l’équipe d’Alfa Roméo. Passant d’une écurie de pointe à une de milieu de grille, l’ambiance au sein des deux équipes est notamment différentes. En arrivant chez le constructeur italien, le pilote finlandais s’attendait à connaître de réels changements dans son travail quotidien.

Alors que Valtteri Bottas a rejoint Alfa Romeo après un long passage chez Mercedes de 2017 à 2021, le pilote finlandais s’attendait pour autant à vivre de réels changements dans son quotidien de travail. Dans des propos relayés par Motorsport, Valtteri Bottas s’est prononcé sur l’ambiance qu’il a pu vivre chez l’écurie allemande, mais aussi sur celle qu’il vit en ce moment avec l’équipe italienne.

F1 : Verstappen, Russell… Après la révolution, les stars du paddock s’agacent https://t.co/rr37ftdXLN pic.twitter.com/04HtnafvjR — le10sport (@le10sport) August 22, 2022

«Sauber est une vraie équipe de course»

Après avoir débuté chez Williams, puis être parti chez Mercedes, un cran bien au-dessus, Valtteri Bottas a désormais rejoint l’écurie Sauber Alfa Roméo. Conscient de l’écart entre l’équipe allemande et l’Italienne, le Finlandais considère pourtant son écurie comme une vraie équipe de course. « C’est différent, mais pas tant que ça. Sauber est une vraie équipe de course. Un peu comme Williams avant mon passage chez Mercedes. L’équipe est plus petite que Mercedes, bien sûr, mais tout le monde est pleinement engagé parce qu’ils aiment le sport automobile et veulent le succès. »

«Quand nous avons marqué les premiers points, l’ambiance a complètement changé»

Alors que les débuts avec Alfa Romeo étaient plutôt difficiles pour Valtteri Bottas, le pilote avait très vite remarqué les difficultés qu’il allait avoir cours avec sa monoplace. Alors qu’il avait eu beaucoup de problèmes avec sa voiture durant les premiers essais et premières courses, l’ambiance au sein de l’équipe était au plus mal. « Le plus grand changement que j’ai vécu était entre les essais et la première course. Nous avons commencé les essais avec beaucoup de problèmes. Cela a démoralisé une partie de l’équipe. » Mais au moment où le pilote a ramené ses premiers points, l’ambiance était devenue totalement différente. « Quand nous avons marqué les premiers points, l’ambiance a complètement changé. Les gars ont vu que quelque chose était possible cette année. D’accord, nous ne courons pas pour gagner, mais pour obtenir le meilleur résultat possible. À cet égard, Sauber n’est pas si différent de Mercedes. »

«Il y a beaucoup plus de choses qui se passent dans le milieu de grille, bien sûr»