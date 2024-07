F1 : Alonso a refusé un énorme contrat !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Mercedes cherche toujours le successeur de Lewis Hamilton, Toto Wolff a révélé avoir proposé un contrat à Fernando Alonso pour 2025. Mais le double champion du monde a refusé l'offre de l'écurie allemande, préférant se focaliser sur le projet d'Aston Martin où il a prolongé pour plusieurs saisons.

La succession de Lewis Hamilton continue de faire parler en Formule 1 puisque Mercedes n'a toujours pas tranché. Le baquet semble désormais se jouer entre Carlos Sainz et Kimi Antonelli, mais avant cela, Mercedes a tenté de convaincre Fernando Alonso. Bien que le pilote espagnol ait prolongé chez Aston Martin, Toto Wolff assure qu'il a bien fait une offre au double champion du monde.

F1 - Hamilton : Mercedes lance un avertissement à Verstappen ! https://t.co/HNK1Y87IOo pic.twitter.com/3b80X1n5MM — le10sport (@le10sport) July 12, 2024

Alonso a refusé Mercedes

« Bien sûr, au début de l’année, nous avons envisagé l’option Fernando Alonso, mais à ce moment-là, Fernando nous a répondu qu’il n’était pas intéressé par le fait de piloter pour Mercedes F1. On lui a proposé un contrat à long terme chez Aston Martin et il a pensé qu’Aston serait plus compétitive que nous. C’est comme ça que nous l’avons perçu à l’époque », révèle le patron de l'écurie Mercedes auprès de Mundo Deportivo, avant d'estimer que Fernando Alonso mériterait un autre palmarès.

«Il a pensé qu’Aston serait plus compétitive que nous»

« Même s’il y a des pilotes dans l’histoire qui ont plus de titres que Fernando. Fernando aurait eu beaucoup plus de titres s’il avait géré sa carrière différemment », ajoute Toto Wolff, qui conclut en affirmant que jusque-là, il était inenvisageable de recruter Fernando Alonso compte tenu de son passif avec Lewis Hamilton lorsqu'ils étaient coéquipiers chez McLaren : « Je ne pense pas qu’il aurait pu signer pour Mercedes après les épisodes McLaren. Dieter Zetsche [directeur de Mercedes-Benz jusqu’en 2019] a vécu cela chez McLaren et il était chez Mercedes par la suite. Donc cette porte était pratiquement fermée ».