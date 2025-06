«Tu es fou» : Booba menace de balancer un gros dossier sur Daniel Riolo !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le rappeur Booba ne lâche pas sa nouvelle cible Daniel Riolo. Dans une vidéo publiée ce lundi sur les réseaux sociaux, il a menacé le journaliste de balancer de gros dossiers s'il ne fait pas 30 pompes. Le conflit entre les deux hommes a éclaté après le sacre du PSG en Ligue des champions, le rappeur reprochant à Riolo d'avoir dézingué Luis Enrique en début de saison.

Le clash se poursuit entre Booba et Riolo

« Ceux qui sont les résistants de 44, qui disent moi je savais tout. En plus sur les réseaux, on transforme, on mélange une phrase d'une année d'avant avec une d'une année d'après. Quand en plus tout ça est relayé par des mecs comme Booba, Belattar, tu ne peux même pas savoir comment je m'en tamponne à un point. 20 ans d'After pour être attaqué par ces mecs qui en plus ne se sont jamais intéressés au foot » a confié le journaliste.