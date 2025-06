Violence et tromperie : Après le scandale, c’est la fin pour Dimitri Payet

Dimitri Payet a été au coeur d’une incroyable polémique ces dernières semaines. Accusé de violence et de tromperie, l’ancien de l’OM a fini par voir le parquet de Rio de Janeiro réclamer le classement sans suite du dossier. Le joueur de 38 ans n’évoluera en tout cas plus à Vasco de Gama, qui a officialisé la rupture de son contrat.

Les dernières semaines ont été plutôt agitées pour Dimitri Payet au Brésil . L’ancien de l’ OM a été au coeur d’un véritable scandale. Larissa Ferrari , sa maîtresse brésilienne, a déposé plainte pour « agressions physiques, psychologiques et sexuelles ». De nombreuses révélations ont fuité à ce sujet. Mais finalement, le parquet de Rio de Janeiro a réclamé le classement sans suite du dossier il y a quelques jours.

Vasco de Gama résilie le contrat de Dimitri Payet

Mais les galères ne sont pas terminées pour Dimitri Payet. Ce lundi, Vasco de Gama a officialisé la rupture de contrat de l’ex-international français. « Vasco da Gama annonce être parvenu à un accord à l’amiable pour la résiliation anticipée du contrat du milieu de terrain Dimitri Payet. Le club remercie le joueur pour le professionnalisme, le dévouement et le respect dont il a fait preuve lors de son passage à São Januário, et lui souhaite beaucoup de succès dans ses prochains défis. Avec Vasco, Payet a disputé 77 matches, marqué 8 buts et délivré 16 passes décisives. Merci, Payet » a indiqué le club brésilien dans un communiqué.