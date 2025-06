Cristiano Ronaldo : La réponse cash du PSG !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le 22 septembre prochain se déroulera la traditionnelle cérémonie du Ballon d'or. De par le quadruplé historique du PSG, une star de l'équipe de Luis Enrique pourrait rafler la récompense individuelle suprême à l'instar d'Ousmane Dembélé ou encore Vitinha du point de vue de Cristiano Ronaldo. Son compatriote portugais lui a répondu.

Qu'en pense le principal intéressé ? Après le sacre du Portugal en Ligue des nations dimanche soir face à l'Espagne (2-2 puis 5-3 aux tirs au but), le milieu de terrain du PSG vainqueur de la Ligue des champions avec Ousmane Dembélé a tenu un discours similaire : le collectif avant tout. « Le Ballon d'or ? Je n’y pense certainement pas. Je laisse ça aux gens. Car le plus important, ce sont les trophées collectifs et le travail collectif. Et ce n'est qu'après que vient le côté individuel ». a confié Vitinha dans des propos relayés par Paris SG Infos.