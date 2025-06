«Injuste», Cristiano Ronaldo balance en public !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche soir, le Portugal s'est imposé face à l'Espagne en finale de la Ligue des Nations grâce notamment à un but de Cristiano Ronaldo. Après la rencontre, le quintuple Ballon d'Or a d'ailleurs tenu à rendre hommage à Roberto Martiner, injustement critiqué à ses yeux.

Cristiano Ronaldo répond aux critiques contre Roberto Martinez

« C’est de la joie, le devoir accompli et l’émotion d'avoir gagné. Cette génération le méritait tellement. Surtout l'entraîneur. Ce qu'ils lui ont fait était injuste. Ils l'ont beaucoup critiqué. C'est l'entraîneur qui devrait être en équipe nationale. La passion qu'il apporte aux entraînements et aux matchs. Le staff technique aussi. Ils sont formidables. Et comme il n’est pas Portugais, j'apprécie encore plus. Il parle portugais, il le mérite. C'est un peu plus de respect. Laisser l'équipe travailler sereinement. Après avoir remporté une compétition comme celle-ci, nous devons en tirer le mérite, nous et le staff technique », affirme-t-il en zone mixte, avant de poursuivre.