Mbappé - Dembélé : Le gros coup annoncé en direct !

Critiqués après la défaite face à l’Espagne, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé doivent retrouver une complémentarité selon Bixente Lizarazu. En direct sur Téléfoot, l’ancien international a aussi mis en avant la montée en puissance de Désiré Doué, qui doit lui aussi trouver sa place dans un collectif en reconstruction. Un vrai défi pour Didier Deschamps.

L'équipe de France s’est inclinée face à l’Espagne lors de la demi-finale de la Ligue des Nations, 5 buts à 4. Si ce score peut sembler serré, les Bleus étaient menés 5 buts à 1 avant d’entamer une belle remontée en fin de match. Comme souvent lors des défaites, les cadres ont été ciblés, notamment Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.

Bixente Lizarazu a expliqué en direct sur Téléfoot de quelle manière Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé devraient jouer pour tirer le meilleur d’eux-mêmes :

L’ascension de Doué

L’ancien joueur de l’équipe de France explique qu’il faudra aussi faire de la place aux nouveaux venus en Bleu :

« Et après, les petits nouveaux qui arrivent, notamment Doué, il faut qu'il ait lui aussi son espace et qu'on arrive finalement à avoir quelque chose d'équilibré. Et ce n'est pas facile à trouver. »