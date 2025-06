OM : Une star du vestiaire reçoit un conseil inattendu !

Mis à l’écart depuis un an, Chancel Mbemba n’a pas perdu son rôle de cadre. Malgré son placement dans le loft, le défenseur congolais a gardé son influence dans le vestiaire olympien. Il aurait notamment conseillé Leonardo Balerdi en début de saison, avant de s’apprêter à quitter l’OM à la fin de son contrat.

Placé dans le loft par l’OM depuis maintenant un an, Chancel Mbemba n’a pas pour autant perdu ses bonnes habitudes de patron et de cadre du vestiaire. L’international congolais a gardé son état d’esprit et parle régulièrement avec son ami Geoffrey Kondogbia, explique L’Équipe.