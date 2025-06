Mbappé - Dembélé : Deschamps lâche ses vérités !

Alors que des tensions entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sont évoquées, Didier Deschamps a tenu à clarifier la situation. Dans Téléfoot, le sélectionneur des Bleus assure que l’ambiance au sein du groupe est bonne, malgré les rumeurs alimentées par Romain Molina. Le duo d’amis semble toujours soudé… du moins, selon la version officielle.

« Il y a ce qui se passe à l'extérieur, mais en interne, la vie de groupe se passe très bien. Ils s'apprécient et se connaissent depuis longtemps. Je pense que c'est beaucoup plus à l'extérieur, parce que ce n'est pas nous qui choisissons, c'est ceux qui sont à l'extérieur et dans l'environnement médiatique qui peuvent prendre des angles plutôt que d’autres. »

« Les joueurs concernés peuvent y penser et les gens autour d'eux leur en parlent aussi, mais ce n'est pas quelque chose qui conditionne la vie en interne », poursuit le sélectionneur de l’équipe de France . Ces propos font suite aux rumeurs de clash entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé , apparues après une vidéo publiée par Romain Molina : « Vestiaire du PSG, il y avait soucis. Vestiaire du Real Madrid, il y a conflit avec certains. Évidemment, devant la caméra, ils sont tous hermanos (ndlr : frères). Derrière, c'est plus compliqué, des deux côtés. »

«Je ne vois pas comment ça peut bien se terminer»

« En équipe de France, il y a des soucis aussi. À un moment donné, il y a un dénominateur commun. Didier Deschamps n'a pas l'habitude de couvrir un joueur, il l'a fait deux fois. Et là, il continue et ne veut surtout pas changer de tactique. Et vu qu'il veut maintenant jouer second attaquant, on le laisse faire, quitte à ce que ça manque de complémentarité devant. Et c'est ça le plus terrible : à la base, il est pote avec Ousmane Dembélé, et je ne vois pas comment ça peut bien se terminer », avait expliqué le journaliste sur sa chaîne YouTube, à propos de la relation entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.