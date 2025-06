Cristiano Ronaldo : Les masques tombent, il règle ses comptes !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Franck Ribéry est sorti de son silence. L'ancienne icône du Bayern Munich, club avec lequel il avait fait carton plein en 2013, ne s'est pas fait prier pour réagir au constat dressé par Cristiano Ronaldo sur l'attribution du Ballon d'or et l'importance de la Ligue des champions dans les votes. Explications.

Cristiano Ronaldo est un quintuple lauréat du Ballon d'or. En 2013, celui qui était l'attaquant star du Real Madrid raflait le Saint-Graal pour la deuxième fois de sa carrière, mais une première pour ses travaux à la Casa Blanca. Et pourtant, malgré ses statistiques pharaoniques la saison en question, Ronaldo avait signé un zéro pointé avec la Coupe du roi perdue face à l'Atletico de Madrid, le sacre du Bayern Munich en Ligue des champions et du FC Barcelone en Liga.

«À mon avis, ceux qui se distinguent et gagnent la Ligue des champions devraient gagner» Pour autant, Cristiano Ronaldo soulevait le Ballon d'or l'année en question. Et alors que les débats se multiplient dernièrement sur l'identité du vainqueur du Ballon d'or 2025 entre Ousmane Dembélé et Lamine Yamal, la légende du football portugais s'est penché sur la question avec un point de vue tranché sur la place de la Ligue des champions dans la balance. « Les prix individuels ne font plus l'objet d'un consensus ; je ne peux pas dire qui devrait gagner. À mon avis, ceux qui se distinguent et gagnent la Ligue des champions devraient gagner. Mais il n'y a pas de consensus. Je ne crois pas beaucoup aux prix individuels parce que je sais ce qui se passe en coulisses. Lamine pourrait gagner, comme Dembelé ou Vitinha, d'autres joueurs émergents.... Mais les récompenses individuelles ne sont pas pertinentes ».