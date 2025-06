Lamine Yamal - Ballon d'Or : Le plan pour faire gagner Ousmane Dembélé !

Le 22 septembre prochain se tiendra la cérémonie du Ballon d’or à Paris, au théâtre du Châtelet. Après Karim Benzema récemment, un nouveau Français pourrait recevoir la prestigieuse récompense, puisqu’Ousmane Dembélé fait partie des grands favoris. Selon Mamadou Sakho, toute la France doit s’unir derrière le joueur du PSG pour que cette récompense ne revienne pas à Lamine Yamal.

Le 31 mai dernier, la Ligue des champions a rendu son verdict. Alors que la finale opposait le PSG à l’ Inter Milan , c’est le champion de France qui a triomphé en venant à bout de la formation italienne sur le score de 5-0. Cela fait donc un trophée de plus pour Ousmane Dembélé , qui se pose inévitablement comme le grand favori pour la course au Ballon d’or .

« On doit faire corps tous ensemble »

Interrogé au micro de RTL, Mamadou Sakho s’est exprimé sur le Ballon d’or. L’ancien joueur du PSG espère qu’Ousmane Dembélé s’emparera de la prestigieuse récompense et il a d’ailleurs dévoilé son plan pour que cela arrive. « Pour moi, tous les Français doivent soutenir Dembélé, point barre. Lamine Yamal, c’est un Espagnol. On est Français, je suis Français. Et je veux qu’un joueur français qui a fait une saison exceptionnelle, qui a tout gagné, soit récompensé par le Ballon d’or. Je suis désolé, on doit faire corps tous ensemble. Et avec ce qu’il a prouvé, ce qu’il a montré cette année, pour moi, Dembélé doit avoir le Ballon d’or, on doit le soutenir. » La propagande a commencé.