Départ important à RMC : Le message de Daniel Riolo

Voix du football sur RMC durant 37 ans, Jean Resseguié a commenté son dernier match à l’antenne ce dimanche soir, à l’occasion de la finale de la Ligue des Nations entre le Portugal et l’Espagne. A l’issue de la rencontre, les hommages se sont enchaînés dans l’émission After Foot, avec notamment un joli message de Daniel Riolo.

L’hommage de Daniel Riolo pour "Jano" Resseguié

« Nous pendant longtemps, on a été "l’After Jano", ça aurait pu être un autre nom pour l’émission car on venait derrière toute la passion que Jano mettait, et pendant des années avec l’équipe de France, ça ne s’est pas toujours bien passé. Il essayait de mettre cette passion, de les pousser, car je crois franchement que c’est l’un des plus grands supporters des Bleus, dans le commentaire ou même dans la vie tout court, a salué Daniel Riolo. Et nous derrière, on arrivait avec nos polémiques, toutes ces défaites. On a vécu 2008, 2010… 2010 (Knysna, NDLR), je pense que c’est l’une des pires cicatrices pour Jano car il n’aime pas les polémiques, il veut que ça se passe bien et que les Bleus soient de la passion. Je sais que cette période l’avait fait beaucoup souffrir, nous on venait et on débriefait tout ça. Je me demandais à quel moment il allait vraiment être heureux, et je pense que 2018 ça doit être un de tes plus grands moments car tu l’auras attendu longtemps. »