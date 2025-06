Cristiano Ronaldo : Le clash continue !

La rédaction

La tension monte entre Cristiano Ronaldo et Franck Ribéry. Présent en tribune lors de la finale de Ligue des Nations entre le Portugal et l’Espagne, l’ancien international français a été chambré après un but de CR7. Une scène qui relance les débats autour du Ballon d’Or 2013, récemment évoqué par les deux stars.

Alors que le Portugal affrontait hier l’Espagne en finale de la Ligue des Nations, une tête bien connue était présente en tribune : Franck Ribéry. Les Portugais se sont imposés aux tirs au but, notamment grâce à une réalisation de Cristiano Ronaldo à l’heure de jeu pour revenir à 2 partout. Après ce but, les fans du Portugal se sont rués vers Franck Ribéry pour le chambrer, comme on peut le voir dans une vidéo relayée par le compte X Actu Foot.

«Ceux qui gagnent la Ligue des champions devraient gagner» Cette vidéo fait suite au léger accrochage qui avait eu lieu entre Cristiano Ronaldo et Franck Ribéry, lorsque le quintuple Ballon d’Or déclarait : « Les prix individuels ne font plus l'objet d'un consensus ; je ne peux pas dire qui devrait gagner. À mon avis, ceux qui se distinguent et gagnent la Ligue des champions devraient gagner. Mais il n'y a pas de consensus. Je ne crois pas beaucoup aux prix individuels parce que je sais ce qui se passe en coulisses. Lamine pourrait gagner, comme Dembélé ou Vitinha, d'autres joueurs émergents... Mais les récompenses individuelles ne sont pas pertinentes. »