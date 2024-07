Succession de Mbappé : Un joueur veut ruiner les plans du PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Courtisé par le FC Barcelone, Nico Williams est également dans les petits papiers du Paris Saint-Germain qui cherche le remplaçant de Kylian Mbappé. Alors que l’avenir de l’ailier espagnol s’écrit en pointillé après la fin de l'Euro, son capitaine à Bilbao, Óscar De Marcos, a pris position sur ce dossier incertain.

En grande forme à l’Euro 2024, Nico Williams doit désormais trancher pour son avenir. La clause libératoire présente dans son bail, avoisinant 60M€, place l’Athletic Bilabo dans une situation inconfortable alors que le FC Barcelone est à l’affût depuis plusieurs semaines pour s’attacher les services du récent champion d’Europe. Le PSG, aussi, a coché son nom pour combler l’absence de Kylian Mbappé. Capitaine de l’Ahtletic, Óscar De Marcos espère voir Nico Williams prendre la bonne décision.

Mbappé arrive, le Real Madrid annonce la couleur ! https://t.co/6vMT691lNr pic.twitter.com/VHEuUG78ZF — le10sport (@le10sport) July 25, 2024

« Il y a beaucoup de pression et peut-être que ça ne lui permet pas de prendre la décision librement »

« Ce qui me préoccupe le plus, c'est que Nico Williams prenne sa décision librement. S'il la prend seul, il aura raison et il sera respecté. Nous l'aimons beaucoup et je veux qu'il prenne sa décision librement. S'il prend cette décision, il aura raison. Il y a beaucoup de pression et peut-être que ça ne lui permet pas de prendre la décision librement, c'est ce qui m'inquiète. Le seul conseil que je lui donnerais est de prendre sa propre décision. C'est tout », confie l’Espagnol de 35 ans, relayé par la Cadena Ser.

«Tout ce qui brille n'est pas de l'or »

« On dirait que lorsque le Barça vous veut, vous devez y aller car si vous ne le faites pas, vous commettez une erreur. Souvent, il faut prendre en compte le fait que tout ce qui brille n'est pas de l'or, poursuit le capitaine de l’Ahtletic. Pour Nico, la situation est délicate car il y a beaucoup de bruit à l'extérieur. Je pense que c'est lui qui devra dire le dernier mot et nous sommes convaincus qu'il restera avec nous. Je ne sais pas à quoi il pense, même si je suppose qu'il a mille pensées dans la tête. Mon opinion, c’est que la meilleure chose pour lui est de continuer à l'Athletic. Pourquoi ? Parce qu'il a 22 ans, qu'il progresse idéalement en tant que footballeur, qu'il s'améliore d'année en année, que son entraîneur - qui va continuer - lui a permis d'aller en équipe nationale espagnole et d'être l'un des meilleurs joueurs du Championnat d'Europe. Il est dans un endroit idéal, avec un vestiaire qui l'aime, avec ses amis, son frère. C'est l'endroit idéal pour continuer à mûrir. Je pense qu'il a ce sentiment d'appartenance, mais nous ne voulons que le meilleur pour lui. »