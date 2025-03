PSG : Le Qatar veut partir, un projet XXL est annoncé

Alexis Brunet

Depuis quelques mois, le PSG a plusieurs fois fait part de son désir de quitter le Parc des princes. La mairie de Paris ne veut pas vendre l’enceinte et, pour continuer à se développer, les Parisiens doivent donc partir. Plusieurs dossiers sont sur la table, dont un se situant à Aulnay-sous-Bois et qui s’annonce très important.

Pendant combien de temps encore le PSG évoluera-t-il au Parc des princes ? La question a le mérite d’être posée, car dernièrement, Nasser Al-Khelaïfi a plusieurs fois affirmé qu’il souhaitait quitter l’enceinte de la porte de Saint-Cloud. En effet, la mairie de Paris ne souhaite pas vendre le stade et le club de la capitale pense donc de plus en plus à faire construire son propre écrin.

Le PSG bientôt à Aulnay-sous-Bois ?

Dernièrement, c’est le projet Ris-Orangis qui avait fait beaucoup parler et qui était le grand favori pour accueillir le PSG. Mais d’après les informations du Parisien, Aulnay-sous-Bois serait aussi prête à accueillir le club de la capitale. D’après Bruno Beschizza, le maire de la ville du 93, son projet a beaucoup d’atouts. « J’essaye de rendre le dossier le plus objectif possible. Il s’agit d’une candidature technique, pas politique, avec des atouts sérieux. »

« Un PSG Land » au programme

Toujours selon Bruno Beschizza, un plan cadastral aurait même déjà été dessiné. Ainsi, le projet comprendrait un stade, mais également une Arena, un campus et des terrains d’entraînement, un centre médical, un centre d’affaires, des hébergements, un parking en silo et des boutiques. Un projet XXL qui permettrait alors au PSG de rivaliser encore plus avec les grands clubs européens.