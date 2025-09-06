PSG : Grosse frayeur pour Luis Enrique, l'annonce surprise !

Alexis Brunet

Vendredi, Luis Enrique s’est fait une grosse frayeur. Présent en Espagne, le coach du PSG a fait une chute à vélo et il va devoir se faire opérer car sa clavicule est fracturée. Depuis, les messages de bon rétablissement affluent pour l’entraîneur parisien et ce samedi c’est le sélectionneur de l’équipe d’Espagne, Luis de la Fuente, qui a eu un mot pour son prédécesseur.

Ce vendredi le PSG a perdu deux joueurs. Lors du match entre la France et l’Ukraine (2-0), Ousmane Dembélé et Désiré Doué ont malheureusement dû quitter la pelouse sur blessure. Les deux Parisiens ont d’ailleurs quitté le rassemblement des Bleus, puisqu’ils sont d’ores et déjà forfait pour plusieurs semaines.

Luis Enrique s’est fracturé la clavicule Le PSG a perdu deux joueurs sur blessure, mais également son entraîneur. En effet, Luis Enrique s’est malheureusement fracturé la clavicule à cause d’une chute à vélo en Espagne ce vendredi. Le coach parisien va devoir se faire opérer et on ne devrait pas le voir de sitôt sur un banc.