Paul Pogba : Sa prochaine équipe déjà révélée ?

Tout juste arrivé à l’AS Monaco, Paul Pogba aurait déjà un objectif en tête : retrouver les Bleus avant la Coupe du monde 2026. Si l’idée paraît ambitieuse après deux années loin des terrains, Elton Mokolo croit en sa capacité à revenir au plus haut niveau. Pour le journaliste, la "Pioche" reste un compétiteur né.

« C’est la nature même de l’extraordinaire champion qu’il est, c’est-à-dire : "je suis sur le terrain, je vais aller repousser mes limites au maximum et faire en sorte d’être le meilleur footballeur possible." », poursuit-il.

«L’équipe de France, on en est loin mais…»

Sur les ondes de RMC, le chroniqueur explique qu’il est logique que Paul Pogba vise l’équipe de France, même si cet objectif reste encore lointain :

« Dans ces étapes, il y a le fait d’être joueur de Monaco, et après, rien ne t’interdit de penser à l’équipe de France. Parce que c’est Paul Pogba, parce que la compétition appelle la compétition, et comme c’est un compétiteur, aujourd’hui, il ne peut pas se fermer des portes et seulement se dire "ma seule satisfaction est d’être un joueur de foot." Non, ça reste avant tout un champion. L’équipe de France, on en est loin, mais ça ne veut pas dire qu’il ne faut pas ambitionner ça. »