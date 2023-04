Zidane : Ce plan B du PSG est loin de faire l’unanimité

Thibault Morlain

Qui sera l’entraîneur du PSG la saison prochaine ? Si Christophe Galtier est aujourd’hui sur le banc de touche parisien, l’incertitude plane concernant son avenir. Compte tenu des résultats de son équipe, le technicien du PSG semble être sur un siège éjectable. Pour le remplacer, le nom de Zinedine Zidane revient sans cesse, mais celui d’Antonio Conte apparait comme l’un des plans B. L’Italien serait-il une bonne solution ? Les avis divergent.

Nommé entraîneur du PSG l’été dernier, Christophe Galtier ne réalise pas une très grande saison. Avec l’élimination en Ligue des Champions et en Coupe de France, le danger plane au-dessus de sa tête et l’épée de Damoclès est présente. L’avenir de Galtier fait ainsi l’objet de grosses discussions et la question de sa succession est également évoquée. Qui pourrait venir le remplacer au PSG ? Zinedine Zidane plait au Qatar, comme cela serait aussi le cas d’Antonio Conte. L’Italien vient juste d’être remercié par Tottenham et rien ne l’empêcherait donc de s’engager avec le club de la capitale.

« Ça peut être bien pour le PSG »

Sur Europe 1 , le cas Antonio Conte a fait l’objet d'un débat. Serait-il un bon entraîneur pour le PSG ? Ancien du club de la capitale, Laurent Fournier a livré son avis sur l’Italien, lâchant : « Ce n’est pas la caractère qui m’intéresse, mais ce qu’il a fait avec l’équipe d’Italie. Avec son 3-5-2 et ses 3 attaquants dans l’axe qui pressaient énormément. Sincèrement, c’était assez impressionnant de mettre en place cette tactique. On a vu que l’Italie gagnait, elle était performante. Dans ces choix tactiques et son envie de mettre en place un système, ça peut être bien pour le PSG ».

« Le PSG a besoin d’un football champagne »