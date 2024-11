Vente Paris FC - Red Bull : Réunion au sommet, c’est imminent !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain pourrait rapidement ne plus être l’unique club de la capitale aux moyens mirobolants. Le Paris FC est en passe d’être racheté par la fortuné famille Arnault. Un partenariat d’actionnaires avec Red Bull est déjà mis en place et en attendant le feu vert final de l’intégration des deux parties dans l’actionnariat, un rendez-vous charnière avec la DNCG est prévu.

Depuis quelques semaines, il est question de la vente du Paris FC. Pierre Ferracci, qui est le président et l’actionnaire majoritaire du club de la capitale, prépare sa succession et a décidé de la confier à la famille Arnault dont la fortune estimée à 190 milliards d’euros ainsi qu’au groupe Red Bull. Jusqu’en 2027, Ferracci conservera 30% du capital environ avant de pleinement passer la main à la famille Arnault qui détiendra à partir de l’officialisation du rachat 55 % des parts du club en attendant l'année fatidique.

«Quand ils sont venus me voir ensemble l'été dernier, j'ai trouvé le binôme très attractif»

A l’occasion d’une interview pour Capital, Pierre Ferracci a récemment révélé avoir grandement apprécié les échanges et le projet proposé par Frédéric Arnault et Red Bull. « Quand ils sont venus me voir ensemble l'été dernier, j'ai trouvé le binôme très attractif. Les Arnault savent qu'il faut s'entourer de compétences fortes pour réussir. Frédéric Arnault a noué de très bons contacts avec les dirigeants de Red Bull, notamment avec Oliver Mintzlaff (DG de Red Bull, N.D.L.R.). Il a pu constater leur expertise en data, en management, mais aussi dans l'évènementiel en général ».

Le rendez-vous à la DNCG, un rite de passage positif pour la vente du PFC !

Ces dernières heures, L’Équipe a fait un point capital pour la suite des opérations et la finalisation imminente de la vente du Paris FC. Le 12 novembre prochain, la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG) rencontrera le PFC. Le rendez-vous avec le gendarme financier du football français lui servira à discuter avec les futurs actionnaires du pensionnaire de Ligue 2. Quand bien même cette entrevue ne sera pas décisive pour la vente du Paris FC, ce rite de passage obligatoire laisse entendre que la finalisation de l’opération est plus proche que jamais.