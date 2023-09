Une star signe à l’OM, un changement radical est réclamé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de saison, Pierre-Emerick Aubameyang ne répond pas aux attentes suscitées par son arrivée à l’OM. Muet en Ligue 1, le Gabonais peine à trouver ses marques à Marseille. A tel point que Daniel Riolo pense que mettre l’ancien attaquant de l’ASSE sur le banc serait une bonne solution, notamment pour lancer Vitinha.

Avec le départ d'Alexis Sanchez, l'OM s'est rapidement remis en quête d'un attaquant au nom ronflant et a donc attiré Pierre-Emerick Aubameyang. Mais depuis le début de la saison, le Gabonais n'a toujours pas trouvé le chemin de filets en Ligue 1. Une situation qui interpelle Daniel Riolo.

Riolo doute d'Aubameyang

« J’ai un vrai doute. Il avait bien démarré, mais là quand je le vois sur le terrain… Et surtout, si l’OM doit changer de système, ça veut dire que soit lui soit Vitinha doit aller sur le banc. Les deux ne pourront pas continuer. Je le ne vois accepter d’aller sur un côté dans un 4-3-3. S’il ne se met pas à marquer des buts, je pense que Vitinha a plus de légitimité à être titulaire », confie le journaliste de RMC au micro de l’ After Foot , avant que Florent Germain ne donne son point de vue.

«Il est ravi d’être à Marseille, il est épanoui»