Une star quitte le PSG, il affiche un regret

Une page se tourne au PSG. Présent au sein de la capitale française depuis 2012, Marco Verratti va s'engager avec Al-Arabi, club situé au Qatar. Le joueur s'est rendu à Doha avec son clan pour signer son contrat et débuter une nouvelle aventure. Mais son passage à Paris laisse une pointe de regret à certains, notamment à Blaise Matuidi

Le mercato est terminé depuis plusieurs jours en France, mais pas au Qatar. Ce qui permet au PSG de boucler quelques opérations de dernière minute. Présent à Paris depuis 2012, Marco Verratti va en profiter pour rejoindre Al-Arabi. Il devrait signer un contrat de deux ou trois ans selon les informations de L'Equipe.

« On a cette impression qu’il aurait peut-être pu faire plus encore »

Dans les colonnes du quotidien sportif, Blaise Matuidi a jugé le passage de Verratti à Paris. « On a cette impression qu’il aurait peut-être pu faire plus encore, sans doute. Mais, quand même, on ne va pas lui enlever tout ce qu’il a fait et tous les titres qu’il a remportés. Ce n’est pas anodin » a confié l'ancien international français.

« On peut rester sur notre faim, mais... »