Une star pistée par le PSG, elle aurait pu rejoindre Neymar

La rédaction

Après six années passées au Paris Saint-Germain, Neymar est parti lors du dernier mercato pour rejoindre l’Arabie Saoudite et le club d’Al Hilal. Et ce dossier ne semble pas être le seul en commun entre les deux clubs, puisque les Saoudiens ont tenté de faire capoter les plans parisiens tout récemment.

L’été 2023 passera à l’histoire comme celui de l’Arabie Saoudite. Face au succès de la Coupe du monde au Qatar, le géant du Moyen Orient a décidé de frapper très fort en allant chercher plusieurs grands noms du football européen. Neymar en est un, puisqu’il a quitté le PSG dans le cadre d’un transfert autour des 90M€.

La statistique complètement folle du PSG https://t.co/fQRp5u75eT pic.twitter.com/zqPobYn7r3 — le10sport (@le10sport) October 21, 2023

Al Hilal voulait Osimhen

Il n’a pas été le seul, puisque la Saudi Pro League a également accueilli Roberto Firmino, Sadio Mané, Sergej Milikovic-Savic ou encore Karim Benzema. La Gazzetta dello Sport nous apprend que la liste aurait pu être plus longue, puisque Al Hilal aurait aimé aligner Victor Osimhen aux côtés de Neymar.

Le PSG aussi !

Le Napoli a finalement résisté aux offensives du club saoudien, qui n’a pas été le seul à tenter sa chance pour le Nigérian. Nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com que Luis Campos aurait aimé attirer au PSG le meilleur buteur de la Serie A de la saison dernière, avant de finalement se tourner vers Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos.