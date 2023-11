Une star échappe au PSG et déballe tout sur son transfert

Pierrick Levallet

Lors de ce mercato estival, le PSG a multiplié les pistes pour se trouver son nouveau buteur. Le club de la capitale pensait notamment à Harry Kane, mais les dirigeants parisiens ont fini par lâcher l'affaire pour des raisons économiques. L'Anglais a alors signé au Bayern Munich cet été. Et la star de 30 ans n'a pas manqué de dévoiler les coulisses de son transfert.

En quête d’un nouveau buteur cet été, le PSG en a recruté deux. Le club de la capitale a mis la main sur Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Mais avant qu’ils ne débarquent à Paris, les dirigeants parisiens pensaient à Harry Kane. Cependant, le PSG a préféré tirer un trait sur l’Anglais pour des raisons économiques comme Le10Sport.com l’a révélé en exclusivité. Le buteur de 30 ans a alors signé au Bayern Munich cet été, et il n’a pas manqué de livrer les coulisses de son transfert.

«C’était une première pour moi»

« Mon transfert au Bayern Munich ? C’était une expérience folle pour être honnête. Je ne savais pas trop à quoi m’attendre, puisque j’étais chez les Spurs depuis 19 ans et que j’étais très heureux là-bas. Donc je sortais de ma zone de confort - c’était une première pour moi de ressentir comment ces transferts se déroulent et d’en faire partie d’un. La saison dernière, j’étais concentré sur Tottenham et j’aidais le club à finir aussi haut que possible au classement. Dès que la saison s’est terminée, j’ai parlé aux Spurs et j’ai expliqué que je sentais que c’était le moment de partir et de me pousser aussi loin que possible. Je suis ensuite parti en vacances et c’est à ce moment là que les discussions ont évolué. J’étais confiant quant au fait que les deux clubs trouvent un accord » a d’abord confié Harry Kane pour FourFourTwo .

«C’était irréel»