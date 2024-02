Un transfert qui change tout pour le PSG ?

Thomas Bourseau

Le PSG pourrait réussir là où il a échoué il y a cinq ans de cela dans la course à la signature de Matthijs de Ligt. La presse allemande affirme que son départ du Bayern Munich pourrait se concrétiser en fin de saison. À moins que sa complémentarité avec Eric Dier ne change la donne…

Le PSG s’est montré relativement calme dans le sens des arrivées pendant le mercato hivernal. Et pour cause, hormis Lucas Beraldo qui est déjà au service de Luis Enrique, Gabriel Moscardo a été recruté, mais renvoyé directement en prêt aux Corinthians. RMC Sport confiait la semaine dernière que le PSG pensait à recruter un défenseur central et s’était penché sur le dossier Matthijs de Ligt.

Rendez-vous l’été prochain pour De Ligt ?

Finalement, le Paris Saint-Germain s’est raté et Sport BILD , les déboires défensifs du Bayern Munich au niveau des indisponibilités pourraient être la raison de l’échec du PSG. Mais les chances du club de la capitale augmenteraient énormément lors du mercato estival à venir.

De Ligt sur Dier : «Les choses fonctionnent bien ensemble»