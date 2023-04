Un transfert de l'OM plombé par... le PSG

Amadou Diawara

Désireux de boucler le transfert libre et gratuit de Mateus Uribe, Pablo Longoria aurait déjà dégainé une offre. Toutefois, le milieu de terrain du FC Porto aurait repoussé d'un revers de la main la proposition du président de l'OM, et ce, à cause du PSG, qui domine la Ligue 1.

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Porto, Mateus Uribe aurait alarmé l'OM d'après O Jogo . En effet, le club présidé par Pablo Longoria (37 ans) souhaiterait boucler le transfert libre et gratuit de l'international colombien, comme il a pu le faire avec Chancel Mbemba. En fin de contrat avec le FC Porto le 30 juin 2022, le défenseur de 28 ans a été transféré pour 0€ l'été dernier. Toutefois, Mateus Uribe ne semble pas vouloir signer à l'OM lors de la prochaine fenêtre de transferts.

Uribe n'est pas convaincu par l'offre de l'OM

Selon les informations d' O Jogo , Pablo Longoria aurait proposé un contrat à Mateus Uribe. Une offre qui serait du même acabit que celle du FC Porto, déterminé à prolonger son milieu de terrain de 32 ans. Et à en croire le média portugais, Mateus Uribe aurait recalé l'OM, et ce, pour deux raisons bien précises.

La domination du PSG en L1 freine Uribe