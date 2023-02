Un scandale éclate, Zidane bientôt doublé pour le PSG ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il n’était pas le premier choix du PSG après le départ de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier a la pression en vue du huitième de finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich. La prolongation de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France oblige Zinedine Zidane à revoir ses plans, et permet aux Qataris de conserver l’espoir d’attirer un jour l’ancien technicien du Real Madrid. Mais un autre grand objectif de l’état-major parisien pourrait être disponible en la personne de Pep Guardiola, au moment où Manchester City est en pleine tempête.

Nommé à la tête du PSG en mai dernier, Christophe Galtier est loin d’avoir fait l’unanimité à son arrivée dans la capitale. Il faut dire que l’ancien entraîneur de l’OGC Nice était en concurrence avec Zinedine Zidane pour le poste, mais ce dernier n’avait pas cédé aux avances parisiennes, préférant rester à la disposition de la FFF pour assurer la succession de Didier Deschamps. Depuis, Galtier n’a pas forcément convaincu les plus sceptiques, tandis que le pari de Zidane s’est révélé perdant, Deschamps ayant renouvelé son bail à la tête des Bleus . De quoi mettre la pression sur les épaules de Christophe Galtier, Zinedine Zidane ayant toujours été la grande priorité du Qatar.

Le retour du feuilleton Zidane au PSG ?

Comme vous l’avait révélé le10sport.com en exclusivité, le PSG a cherché pendant de longs mois à attirer Zinedine Zidane, réticent à l’idée de débarquer. Désormais, la situation n’est plus la même, et l’ancien meneur de jeu des Bleus n’a pas pléthore d’options pour son avenir, lui qui refuse de rejoindre la Premier League en raison de ses lacunes en anglais. RMC indiquait récemment que quatre clubs seulement sont susceptibles de convaincre Zinedine Zidane de reprendre du service : le Bayern Munich, la Juventus, le Real Madrid et donc le PSG. Le feuilleton Zidane pourrait donc connaître une nouvelle saison dans les prochaines semaines en fonction des résultats du club de la capitale en Ligue des champions, mais un concurrent de poids pourrait lui faire face.

Le projet QSI bouleversé par les problèmes de Manchester City ?

Les accusations de la Premier League contre Manchester City pourraient avoir des conséquences tonitruantes, et notamment sur l’avenir de Pep Guardiola. Les champions en titre auraient commis plus de 100 infractions au règlement financier de la Ligue anglaise pendant neuf saisons, de 2009 à 2018. « Conformément à la règle W.82.1 de la Premier League, la Premier League confirme qu'elle a renvoyé aujourd'hui un certain nombre de violations présumées des règles de la Premier League par le club de football de Manchester City à une commission », a réagi l’instance dans un communiqué. Cette dernière avait lancé une enquête en décembre 2018 après les révélations du journal allemand Der Spiegel dans le cadre des Football Leaks. Si ces effractions étaient confirmées, Manchester City risque de très lourdes sanctions, allant d’un retrait de points comme la Juventus à une exclusion du championnat ou un retrait de titre. Pep Guardiola, lui, pourrait décider de claquer la porte.

🔴 Communiqué de Manchester City : « Manchester City FC est surpris par la publication de ces violations présumées des règles de la Premier League, en particulier en raison de son engagement étendu et de la grande quantité de documents détaillés qui ont été fournis à la Ligue ». — Vibes Foot (@VibesFoot) February 6, 2023

« Je leur ai dit : 'Si vous me mentez, le jour suivant je ne suis pas là' »

C’est en tout cas ce qu’avait garanti le principal intéressé en mai dernier, alors que Manchester City avait écopé d’une suspension de deux ans de toute Coupe d’Europe par l’UEFA pour des infractions présumées au fair-play financier, avant d’être sauvé par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). « Pourquoi ai-je défendu le club et les personnes à l’intérieur ? C'est parce que je travaille avec eux , avait déclaré Guardiola. Quand ils sont accusés de quelque chose, je leur demande : 'Parlez-moi de ça'. Ils s'expliquent et je les crois. Je leur ai dit : 'Si vous me mentez, le jour suivant je ne suis pas là. Je serai dehors et je ne serai plus votre ami. Je vous fais confiance parce que je vous crois à 100 % depuis le premier jour et je défends le club pour cette raison.' » Si les accusations portées contre Manchester City se révèlent exactes, Pep Guardiola aurait alors des raisons de tenir sa parole, et quitter le club malgré son engagement jusqu’en juin 2025. Une décision qui pourrait également dépendre des éventuelles sanctions sportives et/ou financières décidées contre le pensionnaire de Premier League.

Comme Zidane, Guardiola fait rêver le Qatar