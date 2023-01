Un nouveau contrat XXL attend déjà Cristiano Ronaldo

Thibault Morlain

Nouveau challenge pour Cristiano Ronaldo. Libre, le Portugais s'est engagé en Arabie Saoudite avec le club d'Al Nassr. CR7 a alors signé un contrat jusqu'en 2025 avec à la clé 200M€ par an. Mais alors que Cristiano Ronalo vient à peine de disputer son premier match sous ses nouvelles couleurs, il est déjà question d'un nouveau contrat. Explications.

Remercié par Manchester United au beau milieu de la saison, Cristiano Ronaldo s'est retrouvé un club en Arabie Saoudite. Le quintuple Ballon d'Or a ainsi rejoint l'effectif de Rudi Garcia à Al Nassr. Un choix dans lequel l'argent a certainement eu son importance. Cristiano Ronaldo a signé jusqu'en 2025 et 200M€ par an. Un contrat pharaonique qui pourrait toutefois encore évoluer...

Boxe : Surprise, Cristiano Ronaldo bientôt dans l’octogone ? https://t.co/uZZ8RaiqES pic.twitter.com/sY6XJmCqbn — le10sport (@le10sport) January 22, 2023

A peine arrivé, déjà prolongé ?

Selon les informations de ESPN , Al Nassr espérerait que Cristiano Ronaldo prenne sa retraite en Arabie Saoudite. Aujourd'hui âgé de 37 ans, le Portugais aura 40 ans quand son contrat prendra fin en 2025. Mais il n'est pas dit que Cristiano Ronaldo souhaite continuer au-delà de cette date et c'est ainsi que le club saoudien envisagerait déjà une prolongation de contrat si CR7 le désire bien évidemment.

Al Nassr veut grandir avec Cristiano Ronaldo

Du côté d'Al Nassr, on espère tirer profit de Cristiano Ronaldo le plus longtemps possible. On voudrait se servir du Portugais pour se développer sur mais aussi en dehors du terrain. L'expérience acquise par Cristiano Ronaldo voudrait d'ailleurs être également utilisée par Al Nassr afin de devenir une référence dans le football saoudien et asiatique.