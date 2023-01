En plein scandale, Cristiano Ronaldo va les ruiner

Pierrick Levallet

Depuis quelques semaines, Cristiano Ronaldo se retrouve indirectement impliqué dans un véritable scandale du côté de la Juventus. Le club turinois est accusé par le fair-play financier d'avoir falsifié ses comptes et d'avoir caché une somme versée à la star portugaise. La Vieille Dame risquerait très gros, et pourrait dire adieu à ses rêves de Ligue des champions.

Depuis quelques semaines maintenant, la Juventus se retrouve au coeur d’un scandale. Cette polémique a poussé plusieurs membres de la direction à démissionner, dont Andrea Agnelli (ancien président), Pavel Nedved (ex-vice-président), Maurizio Arrivabene (ex-administrateur délégué) ou encore Fabio Paratici (ancien directeur sportif). Cristiano Ronaldo serait indirectement impliqué dans cette histoire. Les enquêteurs ont découvert des documents qui révèlent que la Juventus devait verser 19,6M€ au Portugais, même en cas de départ. Cependant, cette somme n’apparaît pas dans les comptes du club turinois, accusé de les avoir falsifié. La presse italienne a d’ailleurs dévoilé une preuve accablante de cela. Et la Juventus risquerait très gros.

Une amende salée attend la Juventus

La Gazzetta dello Sport fait un point sur la situation. Sanctionnée par le fair-play financier, la Juventus pourrait être exclue de toute coupe d’Europe. La Vieille Dame avait déjà écopé une amende de 3,5M€ par le passé, avec obligation de présenter une situation économique stable dans les 3 ans. Si ce n’est pas le cas, le club turinois pourrait être passible de 23M€ d’amende et d'une suspension d’un an de toute coupe d’Europe, entre les saisons 2024/2025 et 2025/2026.

Une suspension de coupe d’Europe plane au-dessus de la Juventus

Mais cela pourrait ne pas s’arrêter là. L’exclusion des compétitions de l'UEFA pourrait s’étendre jusqu’à la saison 2026/2027 en cas de trou de 60M€ dans le budget de la Juventus. Il s’agirait de la sanction maximale si des irrégularités étaient prouvées dans l’affaire impliquant Cristiano Ronaldo. Et les choses pourraient s’aggraver en cas d'établissement d'un comportement frauduleux, par la manœuvre de la masse salariale pour atténuer le déficit budgétaire. À suivre...