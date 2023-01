Cristiano Ronaldo impliqué dans un scandale, la preuve accablante

Arthur Montagne

Ces dernières semaines, la Juventus est plongée dans un scandale juridique d'envergure qui a même poussé la direction à démissionner. Et les révélations s'enchaînent. Cette fois-ci, cela concerne notamment Cristiano Ronaldo. Un document dévoilé par la presse italienne confirme que la Juve a caché une somme versée à la star portugaise.

La Juventus est au cœur d'un scandale qui a poussé 16 membres de sa direction à démissionner à l'image d'Andrea Agnelli (ancien président), Pavel Nedved (ex-vice-président), Maurizio Arrivabene (ex-administrateur délégué) ou encore Fabio Paratici (ancien directeur sportif). Et la presse italienne fait de nouvelles révélations accablantes.

Lionel Messi contre Cristiano Ronaldo, ça va être la guerre https://t.co/IZxf3rJvpx pic.twitter.com/TbyYmDWLFH — le10sport (@le10sport) January 18, 2023

La Juve a caché 19,6M€ versés à CR7

En effet, alors que l'ancienne direction est accusée d'avoir falsifié les comptes de la Juventus, et Cristiano Ronaldo est indirectement impliqué. Et pour cause, les enquêteurs ont trouvé des documents qui révèlent que le club turinois devait verser 19,6M€ à la star portugaise, même en cas de départ. Une somme qui n'apparait toutefois pas dans les comptes turinois. Et alors que les anciens dirigeants avaient nié l'existence d'un tel document, la presse italienne prouve l'inverse.

Le document qui plombe la Juventus