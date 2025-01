«Un exploit» : L’OM signe le transfert de l’année ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A la recherche d’un renfort offensif pour compenser le départ d’Elye Wahi qui va filer à l’Eintracht Francfort, l’OM aurait tenté de recruter Marcus Rashford. La porte est ouverte pour l’international anglais poussé au départ de Manchester United. Et si le club phocéen obtenait la signature de Rashford, ce serait un énorme exploit selon Nabil Djellit.

D'ici la fin du mercato, qui fermera ses portes le 3 février, l'OM tentera de recruter un nouvel attaquant afin de compenser le départ d'Elye Wahi, qui devrait s'engager avec l'Eintracht Francfort. Dans cette optique, le club phocéen aurait contacté Manchester United pour le prêt de Marcus Rashford. Une signature compliquée, mais loin d'être impossible pour l'OM comme le souligne Loïc Tanzi, journaliste de L'EQUIPE.

L'OM active ses réseaux ! 👀 Une réunion décisive pour attirer un jeune talent, pendant que Wahi s'approche de l'Eintracht.

L'OM tente le coup Rashford ?

« Rashford, peut-être en fin de mercato s’il n’a vraiment rien, mais je pense qu’il ira dans un club plus important. Rabiot, c’était possible parce qu’ils ont attendu. C’est pour ça, Rashford c’est possible, mais en fin de mercato », assure-t-il sur le plateau de L’EQUIPE de Greg. Mais selon Nabil Djellit, ce serait même un véritable exploit pour l’OM.

«Ce serait un exploit d’attirer Rashford»

« Ce serait un exploit d’attirer Rashford, parce que pour lui, c’est le toboggan. Je ne veux pas manquer de respect à l’OM, mais il y a deux ans il discutait avec Nasser (Al-Khelaïfi) et son frère pour signer au PSG. C’est quand même un joueur qui était destiné au Bayern, au Barça, à Liverpool… enfin cette catégorie de clubs-là. Et là il arriverait dans un club qui n’est pas en Ligue des champions et qui évolue non pas en Liga ou en Premier League, mais en Ligue 1. Donc pour lui, si tu fais une projection de carrière et que tu reviens en arrière, c’est inimaginable. Mais ce serait super pour l’OM et la Ligue 1 », assure de son côté le journaliste de France Football.