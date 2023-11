Un buteur lâche une révélation sur son transfert à l'OM

Thibault Morlain

En 2006, Djibril Cissé quitte Liverpool pour revenir en Ligue 1, s'engageant alors à l'OM. Mais c'est blessé que le buteur français débarque sur la Canebière. Quelques jours auparavant, Cissé s'était sévèrement blessé avec une fracture du tibia-péroné. Mais pour Pape Diouf, il n'était pas question de remettre en cause ce transfert...

Ces images de Djibril Cissé ont fait froid dans le dos à tout le monde. A l'été 2006, quelques jours avant la Coupe du monde, l'attaquant français se blesse grièvement face à la Chine. Verdict : nouvelle fracture du tibia-péroné. Cissé a alors été éloigné des terrains pendant de longs mois, mais cette blessure ne l'a toutefois pas empêché de signer à l'OM.

« Pape a vraiment tenu parole »

Dans La Provence ce jeudi, Djibril Cissé a ainsi dévoilé les coulisses de son transfert à l'OM. Il avoue alors : « Pape, paix à son âme, a vraiment tenu parole. On s'est mis d'accord avant que je me blesse ».

« Il n'y a rien qui change »